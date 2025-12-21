ETV Bharat / Videos

कांग्रेस देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, वह चाहती है कि अवैध अप्रवासी असम में बसें: पीएम मोदी

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 21, 2025 at 8:28 PM IST

असम के डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला, उन्होंने देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और राज्य में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को बसने में मदद करने का आरोप लगाया. पीएम ने दावा किया, "कांग्रेस देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है. वे चाहते हैं कि अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी असम में बस जाएं."  

पीएम मोदी ने कहा, "कांग्रेस वोटर लिस्ट में बदलाव का विरोध कर रही है, क्योंकि वह सिर्फ सत्ता हथियाना चाहती है. मैं जो भी अच्छा काम करने की कोशिश करता हूं, वे उसका विरोध करते हैं.बीजेपी सरकार हमेशा असमिया लोगों की पहचान, ज़मीन, गर्व और अस्तित्व की रक्षा के लिए काम करेगी."

नामरूप में 10,601 करोड़ रुपये के फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन करने के बाद एक पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यहां के पुराने प्लांट को मॉडर्न बनाने और किसानों की समस्याओं का समाधान खोजने की कोई कोशिश नहीं की.

प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य असम को उतना ही शक्तिशाली बनाना है, जितना सदियों पहले अहोम राजवंश के दौरान था. मोदी ने कहा, "इंडस्ट्रियलाइजेशन और कनेक्टिविटी असम के सपनों को पूरा कर रहे हैं. बीजेपी की डबल इंजन सरकार युवाओं को नए सपने देखने के लिए मजबूत बना रही है."

