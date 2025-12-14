राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में कांग्रेस की तरफ से वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन किया जा रहा है. मंच पर राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद हैं. इस महारैली के लिए दो मंच लगाए गए हैं. बड़े मंच से पार्टी के वरिष्ठ नेता रैली को संबोधित करेंगे. जबकि, छोटे मंच पर प्रदेश स्तर के नेताओं जगह दी गई है. दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के जरिए कांग्रेस पार्टी देश में 'वोट चोरी' के मुद्दे पर अपने अभियान को और गति दे रही है. कांग्रेस नेता हरीश रावत ने SIR के खिलाफ कांग्रेस द्वारा आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली पर कहा, "राहुल गांधी ने SIR और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर जो बुनियादी सवाल उठाए उसे लेकर क्या जवाब दिया गया? आपने नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी तक इतिहास के पन्नों को खंगालने का दुष्प्रयास जरूर किया लेकिन आपने राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दिया... इन बातों का कोई जवाब अमित शाह के पास नहीं था..."



