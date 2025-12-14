ETV Bharat / Videos

'वोट चोरी' पर कांग्रेस की रामलीला मैदान से महारैली LIVE - CONGRESS RALLY IN RAMLEELA MAIDAN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 14, 2025 at 2:24 PM IST

|

Updated : December 14, 2025 at 2:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में कांग्रेस की तरफ से वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन किया जा रहा है. मंच पर राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद हैं. इस महारैली के लिए दो मंच लगाए गए हैं. बड़े मंच से पार्टी के वरिष्ठ नेता रैली को संबोधित करेंगे. जबकि, छोटे मंच पर प्रदेश स्तर के नेताओं जगह दी गई है. दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के जरिए कांग्रेस पार्टी देश में 'वोट चोरी' के मुद्दे पर अपने अभियान को और गति दे रही है. कांग्रेस नेता हरीश रावत ने SIR के खिलाफ कांग्रेस द्वारा आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली पर कहा, "राहुल गांधी ने SIR और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर जो बुनियादी सवाल उठाए उसे लेकर क्या जवाब दिया गया? आपने नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी तक इतिहास के पन्नों को खंगालने का दुष्प्रयास जरूर किया लेकिन आपने राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दिया... इन बातों का कोई जवाब अमित शाह के पास नहीं था..."


 

राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में कांग्रेस की तरफ से वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन किया जा रहा है. मंच पर राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद हैं. इस महारैली के लिए दो मंच लगाए गए हैं. बड़े मंच से पार्टी के वरिष्ठ नेता रैली को संबोधित करेंगे. जबकि, छोटे मंच पर प्रदेश स्तर के नेताओं जगह दी गई है. दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के जरिए कांग्रेस पार्टी देश में 'वोट चोरी' के मुद्दे पर अपने अभियान को और गति दे रही है. कांग्रेस नेता हरीश रावत ने SIR के खिलाफ कांग्रेस द्वारा आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली पर कहा, "राहुल गांधी ने SIR और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर जो बुनियादी सवाल उठाए उसे लेकर क्या जवाब दिया गया? आपने नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी तक इतिहास के पन्नों को खंगालने का दुष्प्रयास जरूर किया लेकिन आपने राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दिया... इन बातों का कोई जवाब अमित शाह के पास नहीं था..."


 

Last Updated : December 14, 2025 at 2:32 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESS RALLY
वोट चोर गद्दी छोड़ रैली
VOTE CHOR GADDI CHHOD RALLY
कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ रैली
CONGRESS RALLY IN RAMLEELA MAIDAN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

राम मंदिर में धर्म ध्वज स्थापना

Ram Mandir Dhwajarohan: राम मंदिर में धर्म ध्वज स्थापना पर PM मोदी

November 25, 2025 at 11:16 AM IST
राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ़्रेंस

राहुल गांधी का आरोप, देशभर में वोट चोरी: हरियाणा में 25 लाख वोट फर्जी पड़े

November 5, 2025 at 12:16 PM IST
भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE

भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE

October 27, 2025 at 4:19 PM IST
93वां भारतीय वायु सेना दिवस समारोह

LIVE: हिंडन एयर बेस पर 93वां भारतीय वायु सेना दिवस समारोह

October 8, 2025 at 10:07 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.