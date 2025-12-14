Intro:Body:

कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' महारैली

कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए गंभीर सवाल

कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 'वोट चोर गद्दी छोड़' महारैली का आयोजन किया, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे. महारैली में कांग्रेस नेताओं ने भारत के संविधान की प्रतियां दिखाईं. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जबर्दस्त हमला बोला और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए.

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया और लोगों से इसके खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया.

महारैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़े ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा. वहीं, कांग्रेस पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया.

वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़क से संसद तक केंद्र की बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग को घेर रही है.. वहीं, बीजेपी हर बार कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाती रही है.

