ETV Bharat / Videos

LPG संकट पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा- पीएम मोदी की बनाई है ये आपदा - CONGRESS ATTACKS MODI GOVERNMENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
LPG संकट पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 23, 2026 at 10:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पश्चिम एशिया संकट से देश में पैदा हुए हालात पर पीएम मोदी ने आज संसद में बयान दिया, लेकिन केंद्र सरकार पर कांग्रेस के हमले जारी हैं. कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला. देश में LPG संकट के लिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. कांग्रेस ने इस संकट को पीएम मोदी की बनाई आपदा करार दिया है.  

खेड़ा ने बीजेपी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाया और पीएम मोदी पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगा दिया. कांग्रेस ने पीएम मोदी से सवाल किए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? जिसकी वजह से देश को ये मुसीबत झेलनी पड़ रही है.  

प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम एशिया के यु्द्ध को मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें राजधर्म की याद दिला रही है.  

पश्चिम एशिया संकट से देश में पैदा हुए हालात पर पीएम मोदी ने आज संसद में बयान दिया, लेकिन केंद्र सरकार पर कांग्रेस के हमले जारी हैं. कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला. देश में LPG संकट के लिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. कांग्रेस ने इस संकट को पीएम मोदी की बनाई आपदा करार दिया है.  

खेड़ा ने बीजेपी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाया और पीएम मोदी पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगा दिया. कांग्रेस ने पीएम मोदी से सवाल किए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? जिसकी वजह से देश को ये मुसीबत झेलनी पड़ रही है.  

प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम एशिया के यु्द्ध को मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें राजधर्म की याद दिला रही है.  

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESS ATTACKS MODI GOVERNMENT
कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला
LPG संकट पर कांग्रेस बोली
ईरान पर हमला
CONGRESS ATTACKS MODI GOVERNMENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

विधानसभा चुनाव से पहले असम को दहलाने की तैयारी

विधानसभा चुनाव से पहले असम को दहलाने की तैयारी: CNEISS की चेतावनी, फिर हो सकते हैं घातक हमले

March 23, 2026 at 10:12 PM IST
कंबमला में चुनाव की कोई रौनक नहीं

वायनाड के कंबमला में चुनाव की कोई रौनक नहीं, स्वदेश लौटे श्रीलंकाई तमिलों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव

March 23, 2026 at 8:59 PM IST
IAF की जासूसी का आरोपी दस दिन के रिमांड पर

IAF की जासूसी का आरोपी दस दिन के रिमांड पर, लाखों रुपए लेकर भेज चुका था लड़ाकू विमानों-मिसाइल सिस्टम की जानकारी

March 23, 2026 at 8:48 PM IST
घरेलू LPG हमारी प्राथमिकता

'पश्चिम एशिया संकट की वजह से भारत के सामने अप्रत्याशित चुनौतियां'... लोकसभा में बोले पीएम मोदी, घरेलू LPG हमारी प्राथमिकता'

March 23, 2026 at 7:58 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.