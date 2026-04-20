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लोकसभा सीट बढ़ाने पर घमासान… कांग्रेस का BJP पर वार- ‘संविधान बचाओ’ अभियान जारी - CONGRESS VS BJP

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लोकसभा सीट बढ़ाने पर घमासान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 20, 2026 at 5:31 PM IST

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कांग्रेस ने लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है और ‘संविधान बचाओ’ अभियान जारी रखने की बात कही है. कांग्रेस का आरोप है कि परिसीमन, मतदाता सूची संशोधन और ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ जैसे कदम बीजेपी के राजनीतिक वर्चस्व को मजबूत करने की रणनीति हैं. विपक्षी I.N.D.I. गठबंधन ने लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन बिल को गिरा दिया, जिसमें सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव था. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर महिलाओं के खिलाफ होने का आरोप लगाया. विपक्ष का कहना है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मौजूदा सीटों पर ही तुरंत लागू किया जाना चाहिए.

कांग्रेस ने लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है और ‘संविधान बचाओ’ अभियान जारी रखने की बात कही है. कांग्रेस का आरोप है कि परिसीमन, मतदाता सूची संशोधन और ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ जैसे कदम बीजेपी के राजनीतिक वर्चस्व को मजबूत करने की रणनीति हैं. विपक्षी I.N.D.I. गठबंधन ने लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन बिल को गिरा दिया, जिसमें सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव था. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर महिलाओं के खिलाफ होने का आरोप लगाया. विपक्ष का कहना है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मौजूदा सीटों पर ही तुरंत लागू किया जाना चाहिए.

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