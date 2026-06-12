ETV Bharat / Videos

पंजाब चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी कांग्रेस, अजय माकन समेत 3 पर्यवेक्षक नियुक्त - PUNJAB ELECTIONS 2027

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Congress Preparations For Punjab Elections 2027 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 12, 2026 at 7:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी हाईकमान ने वरिष्ठ नेताओं अजय माकन, मीनाक्षी नटराजन और भजन लाल जाटव को राज्य के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल द्वारा जारी बयान के अनुसार, इन नेताओं को पंजाब की राजनीतिक और संगठनात्मक स्थिति का आकलन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पर्यवेक्षक जल्द ही राज्य का दौरा कर विधायकों, जिला अध्यक्षों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे. टीम संगठन की मजबूती, कमजोरियों और जनता के बीच पार्टी की स्थिति का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करेगी, जिससे 2027 चुनाव के लिए रणनीति तय करने में मदद मिलेगी.

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी हाईकमान ने वरिष्ठ नेताओं अजय माकन, मीनाक्षी नटराजन और भजन लाल जाटव को राज्य के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल द्वारा जारी बयान के अनुसार, इन नेताओं को पंजाब की राजनीतिक और संगठनात्मक स्थिति का आकलन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पर्यवेक्षक जल्द ही राज्य का दौरा कर विधायकों, जिला अध्यक्षों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे. टीम संगठन की मजबूती, कमजोरियों और जनता के बीच पार्टी की स्थिति का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करेगी, जिससे 2027 चुनाव के लिए रणनीति तय करने में मदद मिलेगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESS PUNJAB
AJAY MAKEN
CONGRESS OBSERVERS
PUNJAB POLITICS
PUNJAB ELECTIONS 2027

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

57TH BSF BGB DG LEVEL CONFERENCE

भारत-बांग्लादेश सीमा वार्ता संपन्न, सीमा अपराध रोकने पर बनी सहमति

June 12, 2026 at 8:46 PM IST
SC ने कहा, नहीं कर सकते हस्तक्षेप

मीनाक्षी नटराजन को 'सुप्रीम' झटका, SC ने कहा, नहीं कर सकते हस्तक्षेप

June 12, 2026 at 8:44 PM IST
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा,

डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा- ईरान संग युद्ध समाप्त, वीकेंड में होगी डील, ईरान ने किया खारिज

June 12, 2026 at 8:13 PM IST
Delhi Fire Safety Modernization Plan

दिल्ली में आग से सुरक्षा का बड़ा प्लान, हर घर में लगेंगे स्मोक डिटेक्टर और स्प्रिंकलर

June 12, 2026 at 7:37 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.