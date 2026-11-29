संसद के विशेष सत्र में सोमवार को लोकसभा में पेश होने वाले परिसीमन विधेयक के खिलाफ इंडिया गठबंधन जोर आजमाइश में जुटी है. इस मुद्दे पर कांग्रेस और कभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही डीएमके में ठन गई है. कांग्रेस जहां इसके खिलाफ सियासी दलों को एकजुट करने में जुटी है, वहीं डीएमके ने बिल के समर्थन में मतदान करने का फैसला किया है. पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन से मिलने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल चेन्नई पहुंचा. इंडिया ब्लॉक के नेताओं के चेन्नई दौरे से पहले राहुल गांधी ने X पर लिखा, सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने से भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा. इससे भाजपा-आरएसएस को भारत के पूरे चुनावी नक्शे को अपने फायदे के हिसाब से फिर से तैयार करने की खुली छूट मिल जाएगी. भाई स्टालिन हमेशा तमिल-विरोधी ताकतों के खिलाफ चट्टान की तरह डटे रहे हैं. राष्ट्रीय हित में, तमिलनाडु के हित में और संविधान की रक्षा के लिए, हमें मिलकर इस विधेयक को हराना होगा.

उधर, डीएमके ने परिसीमन बिल के समर्थन को तमिल हितों से जोड़ दिया और इसे तमिल लोगों के हित में बताया. सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन ने लिखा, "संविधान और राज्यों के अधिकारों की रक्षा में डीएमके की ऐतिहासिक भूमिका को स्वीकार करने के लिए भाई@RahulGandhi का बहुत-बहुत धन्यवाद. हमने हमेशा तमिलनाडु और अपने तमिल लोगों के हितों को सबसे ऊपर रखकर ही हर फैसला लिया है. हम इस रास्ते पर कोई समझौता नहीं करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इतिहास हमें एट्टाप्पन यानी गद्दारों के रूप में नहीं, बल्कि कट्टाबोम्मन यानी वीरों के रूप में याद रखेगा."