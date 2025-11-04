ETV Bharat / Videos

दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सियासी घमासान, राहुल गांधी के सवाल पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का पलटवार - TWEET WAR OVER POLLUTION IN DELHI

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 4, 2025 at 5:24 PM IST

देश की राजधानी दिल्ली गैस चैंबर में तब्दील हो चुकी है. वायु प्रदूषण रोकने के तमाम उपायों के बावजूद इसके कई इलाकों में AQI 400 पहुंच गया है. दिल्ली की जहरीली होती हवा के बीच सियासी चिंगारी भी सुलग रही है. राहुल गांधी ने इंडिया गेट के पास टहलते हुए का एक वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया x पर लिखा कि साल दर साल दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है, लेकिन BJP सरकारें बस बहाने बदलती हैं. अब तो केंद्र और दिल्ली दोनों जगह उनकी ही सरकार है. अब बहाने नहीं, जनता को साफ हवा चाहिए. राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पलटवार किया है.

ETV Bharat Hindi Team

