कांग्रेस पर फिर बरसे पीएम मोदी, देश में पैनिक पैदा करने का लगाया आरोप - CONGRESS ACCUSED PM MODI
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Published : March 14, 2026 at 6:07 PM IST
असम के सिलचर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने खाड़ी देशों में युद्ध के हालात के बीच कांग्रेस पर देश में पैनिक पैदा करने का आरोप लगाया.
असम विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने सिलचर में 23 हजार 550 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया. सिलचर के अंबिकापुर में तीन परियोजनाओं का भूमि पूजन किया, जिसमें 22 हजार 864 करोड़ की लागत वाला सिलचर हाई-स्पीड कॉरिडोर शामिल है. इस मौके पर पीएम ने कांग्रेस पर नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और राज्य के युवाओं को गुमराह करने और हिंसा की राह पर धकेलने का आरोप लगाया.
पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हार रही है और अब निकट भविष्य में वह खुद के हार का शतक लगाने वाली है. पीएम मोदी ने कहा कि जहां कांग्रेस सोचना बंद कर देती है, वहीं से वो काम करना शुरू करते हैं. पीएम ने विकास की राह में पीछे रह गए लोगों को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया.
असम के सिलचर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने खाड़ी देशों में युद्ध के हालात के बीच कांग्रेस पर देश में पैनिक पैदा करने का आरोप लगाया.
असम विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने सिलचर में 23 हजार 550 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया. सिलचर के अंबिकापुर में तीन परियोजनाओं का भूमि पूजन किया, जिसमें 22 हजार 864 करोड़ की लागत वाला सिलचर हाई-स्पीड कॉरिडोर शामिल है. इस मौके पर पीएम ने कांग्रेस पर नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और राज्य के युवाओं को गुमराह करने और हिंसा की राह पर धकेलने का आरोप लगाया.
पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हार रही है और अब निकट भविष्य में वह खुद के हार का शतक लगाने वाली है. पीएम मोदी ने कहा कि जहां कांग्रेस सोचना बंद कर देती है, वहीं से वो काम करना शुरू करते हैं. पीएम ने विकास की राह में पीछे रह गए लोगों को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया.