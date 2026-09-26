एशियन गेम्स में मेडल जीतने पर सबने दी बधाई, मां ने पूछा- 'बेटी थकी तो नहीं, मालिश करवा ले'

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के रेटा गांव में खुशियां सीधे जापान से आई हैं. गांव की बेटी सीमा ने एशियन गेम्स 2026 में 10 हजार मीटर दौड़ में ब्रांज मेडल जीता है. इस स्पर्धा में 16 साल बाद भारत की झोली में कोई मेडल आया है. 25 साल की सीमा एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं. 12 साल की उम्र में उन्होंने पिता को खो दिया. उनकी हर उपलब्धि में उनकी मां केसरी देवी का सबसे बड़ा रोल है. चंबा में निजी स्कूल चलाने वाले संजीव सूरी जैसे लोगों ने भी सीमा को इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की. उन्होंने सीमा को गोद लिया और उसको हिमाचल की उड़नपरी बनाने में अहम किरदार निभाया. चंबा एक दुर्गम इलाका है जहां सुविधाओं का टोटा है. लेकिन इतनी सारी दुश्वारियों के बावजूद सीमा ने हर पहाड़ जैसी चुनौती को अपने कदमों तले रौंदकर इस मुकाम तक पहुंची है. जूनियर से लेकर नेशनल और अब इंटरनेशनल मेडल के बाद उनसे ओलंपिक मेडल की उम्मीदें भी हैं. फिलहाल परिवार और गांव को सीमा का इंतजार है.