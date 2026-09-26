कांगो में दर्दनाक विमान हादसा, 2 शीर्ष सैन्य अधिकारियों समेत 14 लोगों की मौत
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Published : September 26, 2026 at 11:18 AM IST
कांगो में एक बेहद दर्दनाक विमान हादसा सामने आया है. दक्षिण-पश्चिमी किकविट से राजधानी किंशासा लौट रहा एक विमान केंगे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस खौफनाक हादसे में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है. मरने वालों में कांगो सेना के दो शीर्ष अधिकारी भी शामिल हैं.
सेना के प्रवक्ता के मुताबिक, इस हादसे में सैन्य अदालत के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मुटोम्बो कटालाई टिएन्डे और सशस्त्र बलों के ऑडिटर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बाकुमी लिकुलिया की जान चली गई है, जबकि अन्य क्रू मेंबर्स और प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी मारे गए हैं. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण यह हादसा हुआ. दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है.
कांगो में एक बेहद दर्दनाक विमान हादसा सामने आया है. दक्षिण-पश्चिमी किकविट से राजधानी किंशासा लौट रहा एक विमान केंगे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस खौफनाक हादसे में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है. मरने वालों में कांगो सेना के दो शीर्ष अधिकारी भी शामिल हैं.
सेना के प्रवक्ता के मुताबिक, इस हादसे में सैन्य अदालत के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मुटोम्बो कटालाई टिएन्डे और सशस्त्र बलों के ऑडिटर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बाकुमी लिकुलिया की जान चली गई है, जबकि अन्य क्रू मेंबर्स और प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी मारे गए हैं. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण यह हादसा हुआ. दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है.