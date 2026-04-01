महीने की शुरुआत और सीधा जेब पर असर... एक अप्रैल से तेल कंपनियों ने गैस के नए रेट जारी कर दिए हैं और इस बार बढ़ोतरी ने कारोबारियों की टेंशन बढ़ा दी है. एक अप्रैल से तेल कंपनियों ने नए रेट जारी कर दिए हैं. जिसमें कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा कर दिया गया है. 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 195.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. अब नए रेट देखिए..दिल्ली में बढ़े हुए रेट के कमर्शियल सिलेंड दो हजार 78 रुपए 50 पैसे में मिलेगा, मुबई में दो हजार 31 रुपए, कोलकाता में दो हजार 208 रुपए और चेन्नई में दो हजार 246 रुपए 50 पैसे में मिलेगा. यानि होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट्स पर सीधा असर पड़ेगा और इसका बोझ कहीं न कहीं आम लोगों तक भी पहुंच सकता है. हालांकि राहत की बात ये है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है. इस बढ़ोतरी के पीछे वजह है अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध. जिसका असर अब आम जीवन पर पड़ने लगा है.