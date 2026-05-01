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कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 993 रुपये बढ़े, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना - CONGRESS SLAMS BJP

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गैस के दाम बढ़ाने पर विपक्ष हमलावर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 1, 2026 at 9:40 PM IST

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कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बड़ी बढ़ोतरी के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. कांग्रेस ने इसे महंगाई से जूझ रही जनता पर और हमला करार दिया है. कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संभावना जताई है कि आगे पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की जा सकती है. राहुल ने एक्स पोस्ट में लिखा कि कहा था - चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी. आज कमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपये महंगा हो गया, जो एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है. यह चुनावी बिल है. फरवरी से अब तक: 1,380 रुपये की बढ़ोतरी हुई है- सिर्फ 3 महीनों में 81% का इजाफा. उन्होंने आगे लिखा कि चायवाला, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई - हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ेगा और इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाान साधा. उन्होंने कहा, "सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटी-थाली महंगी होती है. ये बात वही जानता है जो खुद खरीदकर खाता है, वो नहीं जो दूसरों के यहां जाकर खाता है या दूसरों की थाली से चुराता है. सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रूपये महंगा कर देते. 1000 में 7 रुपये कम करके ये भाजपा वाले किस पर एहसान कर रहे हैं?"

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बड़ी बढ़ोतरी के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. कांग्रेस ने इसे महंगाई से जूझ रही जनता पर और हमला करार दिया है. कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संभावना जताई है कि आगे पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की जा सकती है. राहुल ने एक्स पोस्ट में लिखा कि कहा था - चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी. आज कमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपये महंगा हो गया, जो एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है. यह चुनावी बिल है. फरवरी से अब तक: 1,380 रुपये की बढ़ोतरी हुई है- सिर्फ 3 महीनों में 81% का इजाफा. उन्होंने आगे लिखा कि चायवाला, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई - हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ेगा और इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाान साधा. उन्होंने कहा, "सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटी-थाली महंगी होती है. ये बात वही जानता है जो खुद खरीदकर खाता है, वो नहीं जो दूसरों के यहां जाकर खाता है या दूसरों की थाली से चुराता है. सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रूपये महंगा कर देते. 1000 में 7 रुपये कम करके ये भाजपा वाले किस पर एहसान कर रहे हैं?"

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