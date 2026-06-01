जून महीने की शुरुआत आम लोगों और कारोबारियों के लिए महंगाई के नए झटके के साथ हुई है. सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 42 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है. नई दरों के अनुसार दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3113.50 रुपये और कोलकाता में 3255.50 रुपये हो गई है. 5 किलो वाले छोटे कमर्शियल सिलेंडरों के दाम भी बढ़ाए गए हैं. इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर पड़ सकता है, जिससे बाहर खाना महंगा होने की आशंका है. हालांकि घरेलू 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है. साथ ही गैस डिलीवरी के लिए नया OTP सिस्टम भी लागू किया गया है, जिससे कालाबाजारी रोकने का दावा किया जा रहा है.