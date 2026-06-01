ETV Bharat / Videos

कमर्शियल गैस सिलेंडर फिर महंगा, होटल-रेस्टोरेंट में बढ़ सकती हैं खाने की कीमतें - LPG PRICE HIKE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Commercial LPG cylinder price hike June 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 1, 2026 at 3:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जून महीने की शुरुआत आम लोगों और कारोबारियों के लिए महंगाई के नए झटके के साथ हुई है. सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 42 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है. नई दरों के अनुसार दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3113.50 रुपये और कोलकाता में 3255.50 रुपये हो गई है. 5 किलो वाले छोटे कमर्शियल सिलेंडरों के दाम भी बढ़ाए गए हैं. इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर पड़ सकता है, जिससे बाहर खाना महंगा होने की आशंका है. हालांकि घरेलू 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है. साथ ही गैस डिलीवरी के लिए नया OTP सिस्टम भी लागू किया गया है, जिससे कालाबाजारी रोकने का दावा किया जा रहा है.

जून महीने की शुरुआत आम लोगों और कारोबारियों के लिए महंगाई के नए झटके के साथ हुई है. सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 42 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है. नई दरों के अनुसार दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3113.50 रुपये और कोलकाता में 3255.50 रुपये हो गई है. 5 किलो वाले छोटे कमर्शियल सिलेंडरों के दाम भी बढ़ाए गए हैं. इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर पड़ सकता है, जिससे बाहर खाना महंगा होने की आशंका है. हालांकि घरेलू 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है. साथ ही गैस डिलीवरी के लिए नया OTP सिस्टम भी लागू किया गया है, जिससे कालाबाजारी रोकने का दावा किया जा रहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

GAS CYLINDER
COMMERCIAL LPG INFLATION
LPG RATES HOTEL FOOD PRICES
LPG NEWS PRICE INCREASE
LPG PRICE HIKE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

US accuses Hezbollah of blocking ceasefire

अमेरिका का दावा- ईरान के इशारे पर सीजफायर रोक रहा हिज्बुल्लाह, मध्य पूर्व में बढ़ सकता है तनाव

June 1, 2026 at 3:00 PM IST
First terror-free month in 30 years

जम्मू कश्मीर: 30 सालों में पहली बार बीता 'टेरर फ्री' महीना, कभी एक साल में 4,000 से अधिक हुई थीं मौतें

June 1, 2026 at 12:50 PM IST
TMC MP Abhishek Banerjee gets X category security

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को X कैटेगरी सुरक्षा, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला

May 31, 2026 at 10:50 PM IST
दिल्ली के महरौली में 5 मंजिला इमारत गिरी,

दिल्ली के महरौली में 5 मंजिला इमारत गिरी, 6 लोगों की मौत, 5 का अस्पताल में इलाज जारी

May 31, 2026 at 10:27 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.