ETV Bharat / Videos

कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप से हाहाकार, 132 लोगों की मौत; 5 शहरों में रेड अलर्ट - SOUTH AMERICA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
COLOMBIA EARTHQUAKE 7.4 MAGNITUDE DEATH TOL (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2026 at 11:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भयानक भूकंप ने भारी तबाही मचाई है. इस विनाशकारी भूकंप में अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 570 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं. सबसे ज्यादा तबाही परेरा शहर में देखने को मिली है. जहां अकेले 60 लोगों की जान गई है। खतरे को देखते हुए 5 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और 7 एयरपोर्ट्स पर काम रोक दिया गया है.

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक, भूकंप का केंद्र चोको इलाके में था. आपको बता दें कि कोलंबिया 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में आता है, जहां टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से अक्सर ऐसे शक्तिशाली भूकंप आते हैं.

साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भयानक भूकंप ने भारी तबाही मचाई है. इस विनाशकारी भूकंप में अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 570 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं. सबसे ज्यादा तबाही परेरा शहर में देखने को मिली है. जहां अकेले 60 लोगों की जान गई है। खतरे को देखते हुए 5 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और 7 एयरपोर्ट्स पर काम रोक दिया गया है.

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक, भूकंप का केंद्र चोको इलाके में था. आपको बता दें कि कोलंबिया 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में आता है, जहां टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से अक्सर ऐसे शक्तिशाली भूकंप आते हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

EARTHQUAKE NEWS
PEREIRA CITY
RING OF FIRE
SOUTH AMERICA
COLOMBIA EARTHQUAKE

संबंधित ख़बरें

TYPHOON DOLPHIN HITS CHINA LATEST UPDATES IN HINDI

जापान के बाद चीन में 'डॉल्फिन' तूफान ने मचाई भारी तबाही! शंघाई में टूटा 150 साल का रिकॉर्ड, 10 लाख लोग विस्थापित

August 11, 2026 at 12:51 PM IST
YPHOON DOLPHIN HITS CHINA LATEST UPDATES IN HINDI

जापान के बाद चीन में 'डॉल्फिन' तूफान ने मचाई भारी तबाही! शंघाई में टूटा 150 साल का रिकॉर्ड, 10 लाख लोग विस्थापित

August 11, 2026 at 12:00 PM IST
BENGALURU FOOD SAFETY DRIVE UPSCALE HOTELS

स्टार होटलों के किचन का घिनौना सच! सड़ा मीट और फंगस वाला खाना बरामद, 132 किलो फूड जब्त

August 11, 2026 at 11:26 AM IST
जेपी नड्डा का राहुल गांधी को चैलेंज

जेपी नड्डा का राहुल गांधी को चैलेंज, कहा, भ्रम न फैलाएं, जंतर-मंतर पर कोई गोली नहीं चलाई गई

August 10, 2026 at 11:09 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.