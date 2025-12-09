ETV Bharat / Videos

कश्मीर में सर्दी का सितम जारी, श्रीनगर में पारा माइनस 3.7 डिग्री, जोजिला में माइनस 19 डिग्री - COLD WAVE CONTINUES IN KASHMIR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 9, 2025 at 7:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

 कश्मीर में सर्दी का सितम जारी है, पूरी घाटी ठंड की चपेट में है. डल झील कई दिनों से कोहरे में लिपटी हुई है. जोजिला दर्रा माइनस 19 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा इलाका रहा और गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में माइनस 3.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.घाटी के कई दूसरे इलाकों में भी ठंड का मौसम रहा. बारामूला में माइनस 4.9 डिग्री, पहलगाम में माइनस 4.8 डिग्री और शोपियां में माइनस 5.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. गुलमर्ग में माइनस 2.5 डिग्री, जबकि बडगाम और पंपोर में क्रमशः माइनस 4.1 और माइनस 4.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. अवंतीपोरा में माइनस 4.2 डिग्री और सोनमर्ग में माइनस 4.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.  

जम्मू इलाके में टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से हल्का रहा. जम्मू शहर में टेम्परेचर 7.3 डिग्री, कटरा में 10.1 डिग्री और राजौरी 0.4 डिग्री के साथ डिवीजन में सबसे ठंडा रहा. भद्रवाह में भी टेम्परेचर 0.9 डिग्री के साथ जमा देने वाला रहा, जबकि दूसरे इलाकों में 2 से 7 डिग्री के बीच रहा. लद्दाख में भी ठंड उतनी ही तेज रही. लेह में माइनस 8.5 डिग्री और कारगिल में माइनस 7.2 डिग्री टेम्परेचर रहा. नुब्रा वैली में माइनस 6 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया.मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जम्मू और कश्मीर में ज़्यादातर मौसम सूखा रहने का अनुमान लगाया है, हालांकि कभी-कभी बादल छा सकते हैं और मौसम से जुड़ी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

 कश्मीर में सर्दी का सितम जारी है, पूरी घाटी ठंड की चपेट में है. डल झील कई दिनों से कोहरे में लिपटी हुई है. जोजिला दर्रा माइनस 19 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा इलाका रहा और गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में माइनस 3.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.घाटी के कई दूसरे इलाकों में भी ठंड का मौसम रहा. बारामूला में माइनस 4.9 डिग्री, पहलगाम में माइनस 4.8 डिग्री और शोपियां में माइनस 5.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. गुलमर्ग में माइनस 2.5 डिग्री, जबकि बडगाम और पंपोर में क्रमशः माइनस 4.1 और माइनस 4.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. अवंतीपोरा में माइनस 4.2 डिग्री और सोनमर्ग में माइनस 4.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.  

जम्मू इलाके में टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से हल्का रहा. जम्मू शहर में टेम्परेचर 7.3 डिग्री, कटरा में 10.1 डिग्री और राजौरी 0.4 डिग्री के साथ डिवीजन में सबसे ठंडा रहा. भद्रवाह में भी टेम्परेचर 0.9 डिग्री के साथ जमा देने वाला रहा, जबकि दूसरे इलाकों में 2 से 7 डिग्री के बीच रहा. लद्दाख में भी ठंड उतनी ही तेज रही. लेह में माइनस 8.5 डिग्री और कारगिल में माइनस 7.2 डिग्री टेम्परेचर रहा. नुब्रा वैली में माइनस 6 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया.मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जम्मू और कश्मीर में ज़्यादातर मौसम सूखा रहने का अनुमान लगाया है, हालांकि कभी-कभी बादल छा सकते हैं और मौसम से जुड़ी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

COLD WAVE CONTINUES IN KASHMIR
सर्दी का सितम
SRINAGAR TEMPERATURE IS MINUS
MANALI
COLD WAVE CONTINUES IN KASHMIR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

इंडिगो के फ्लाइट शेड्यूल में 5 फीसदी की कटौती

इंडिगो क्राइसिस पर DGCA की बड़ी कार्रवाई, इंडिगो के फ्लाइट शेड्यूल में 5 फीसदी की कटौती

December 9, 2025 at 5:47 PM IST
rare bird spotted in Vidarbha

विदर्भ में दिखा दुर्लभ पक्षी बार-टेल्ड गॉडविट, सबसे लंबी दूरी तय करने वाला माग्रेटरी बर्ड

December 8, 2025 at 10:59 PM IST
वंदे मातरम पर संसद में आरोप-प्रत्यारोप

वंदे मातरम पर ममता के सधे सुर, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया विश्वासघात का आरोप

December 8, 2025 at 9:57 PM IST
INDIGO CRISIS

सोमवार को 562 फ्लाइट्स कैंसिल, इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स और COO इसिड्रे पोरक्वेरस ने DGCA के शो कॉज नोटिस का दिया जवाब

December 8, 2025 at 8:33 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.