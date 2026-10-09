भारतीय IT कंपनियों को अमेरिका का झटका: टाटा, विप्रो, इन्फोसिस समेत कई IT कंपनियां अमेरिकी ग्रीन कार्ड कार्यक्रम से निलंबित

अमेरिका ने भारतीय IT कंपनियों को जबर्दस्त झटका दिया है. ट्रंप प्रशासन ने टीसीएस, HCL, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब समेत आठ IT कंपनियों को अमेरिकी ग्रीन कार्ड कार्यक्रम से निलंबित कर दिया है. अमेरिका का आरोप है कि इस व्यवस्था से अमेरिकी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर प्रभावित हुए हैं. अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के मुताबिक, माइक्रोसॉफ्ट ने इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया. अमेरिकी श्रम मंत्री कीथ सॉन्डरलिंग ने साफ-साफ कहा है कि श्रम विभाग इन कंपनियों से जुड़े स्थायी श्रम प्रमाणन के किसी नए आवेदन को स्वीकार नहीं करेगा. साथ ही, लंबित आवेदनों पर भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाएगा.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी ने वेंस ने येल, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और कैलटेक समेत नौ प्रमुख यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले J-1 वीजा कार्यक्रम की भी जांच का एलान किया है.

H-1बी कार्यक्रम लंबे समय से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के निशाने पर रहा है. ट्रंप के समर्थकों का कहना है कि ये कार्यक्रम अमेरिकी कामगारों के अवसरों को प्रभावित करता है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां होती हैं.