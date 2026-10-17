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कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके गिरफ्तार, AISA अध्यक्ष नेहा बोरा रिहा

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ABHIJIT DIPKE ARRESTED DELHI POLICE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 17, 2026 at 5:01 PM IST

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कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में 'लहरा दो तिरंगा' रैली से पहले हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन्हें स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। 8 दिनों में दीपके के खिलाफ यह दूसरी कार्रवाई है। इसी मामले में हिरासत में ली गईं AISA अध्यक्ष नेहा बोरा समेत करीब 150 लोगों को शनिवार सुबह रिहा कर दिया गया। इस बीच, दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा कड़ी है, जबकि कई संगठनों ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। दूसरी तरफ, केरल के तिरुवनंतपुरम में दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक छात्रा द्वारा मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोप में 'जीरो एफआईआर' दर्ज कराई गई है।

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में 'लहरा दो तिरंगा' रैली से पहले हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन्हें स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। 8 दिनों में दीपके के खिलाफ यह दूसरी कार्रवाई है। इसी मामले में हिरासत में ली गईं AISA अध्यक्ष नेहा बोरा समेत करीब 150 लोगों को शनिवार सुबह रिहा कर दिया गया। इस बीच, दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा कड़ी है, जबकि कई संगठनों ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। दूसरी तरफ, केरल के तिरुवनंतपुरम में दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक छात्रा द्वारा मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोप में 'जीरो एफआईआर' दर्ज कराई गई है।

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