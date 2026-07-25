ETV Bharat / Videos

कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म, CJP प्रवक्ता ने कहा, हमारी तीनों मांगें पूरी - कॉकरोच जनता पार्टी

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 25, 2026 at 10:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म करने का एलान कर दिया. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ CJP के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रंका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया और जंतर मंतर पर मौजूद सभी प्रदर्शनकारियों से अपने घर लौटने की अपील की. इससे पहले जैसे ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई. जंतर मंतर पर हर तरफ जश्न का मौहाल पैदा हो गया. छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और जीत का ऐलान किया. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे.. उन्होंने सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका से बात की और फिर आंदोलन खत्म करने का एलान हुआ.  

संसद का मानसून सत्र शुरू होने से लेकर अब तक पिछले एक सप्ताह में सरकार और CJP के नेताओं की ये तीसरी मुलाकात है. पहली मुलाकात 20 जुलाई को हुई थी, फिर दूसरी मुलाकात 24 जुलाई और फिर आज एक और मुलाकात हुई. कल की मुलाकात में सरकार ने दो मांगों को मानने की बात कही थी. जबकि तीसरी मांग यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आज तक के लिए वक्त मांगा और आज की मुलाकात से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया. इसे कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी जीत बताया है.  

Conclusion:

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म करने का एलान कर दिया. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ CJP के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रंका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया और जंतर मंतर पर मौजूद सभी प्रदर्शनकारियों से अपने घर लौटने की अपील की. इससे पहले जैसे ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई. जंतर मंतर पर हर तरफ जश्न का मौहाल पैदा हो गया. छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और जीत का ऐलान किया. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे.. उन्होंने सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका से बात की और फिर आंदोलन खत्म करने का एलान हुआ.  

संसद का मानसून सत्र शुरू होने से लेकर अब तक पिछले एक सप्ताह में सरकार और CJP के नेताओं की ये तीसरी मुलाकात है. पहली मुलाकात 20 जुलाई को हुई थी, फिर दूसरी मुलाकात 24 जुलाई और फिर आज एक और मुलाकात हुई. कल की मुलाकात में सरकार ने दो मांगों को मानने की बात कही थी. जबकि तीसरी मांग यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आज तक के लिए वक्त मांगा और आज की मुलाकात से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया. इसे कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी जीत बताया है.  

Conclusion:

For All Latest Updates

TAGGED:

CJP AGITATION
AGITATION END
CJP SPOKESPERSON
कॉकरोच जनता पार्टी
CJP AGITATION ENDS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

इस्तीफे पर विपक्ष में जश्न

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को विपक्ष ने बताया युवाओं की जीत, सोनम वांगचुक ने देश की जेन-Z को दी बधाई

July 25, 2026 at 8:39 PM IST
धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा

CJP आंदोलन के सामने झुकी सरकार, धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा

July 25, 2026 at 5:17 PM IST
IMD WEATHER FORECAST TODAY

देशभर में मॉनसून का कहर; असम-गुजरात में बाढ़ से हाहाकार, MP-UP और राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट!

July 25, 2026 at 3:52 PM IST
47 NTA officers suspended over NEET paper leak

NTA के 47 अधिकारी बर्खास्त...NEET विवाद पर मोदी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन

July 25, 2026 at 3:41 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.