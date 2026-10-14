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कॉकरोच जनता पार्टी को अमेरिका से मिल रही फंडिंग, मिलबेन का दावा

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CJP को अमेरिका से फंडिंग का दावा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2026 at 7:52 PM IST

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कॉकराच जनता पार्टी (CJP) को अमेरिका के दानदाताओं से आर्थिक मदद मिल रही है. अमेरिका की गायिका मैरी मिलबेन ने यह आरोप बुधवार को लगाया. मिलबेन ने कहा कि यह चुप रहने का समय नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के सभी युवा देशभक्तों को संगठन की विघटनकारी सोच के विरूद्ध खड़े होने और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करना चाहिए. गायिका मिलबेन ने टिप्पणी ऐसे वक्त में की है, जब विपक्षी दलों और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के द्वारा वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नई दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी को अमेरिका के ऐसे दानदाताओं से आर्थिक सहायता मिल रही है, पीएम मोदी और उनके नेतृत्व में आपका भविष्य होने के खिलाफ हैं."

कॉकराच जनता पार्टी (CJP) को अमेरिका के दानदाताओं से आर्थिक मदद मिल रही है. अमेरिका की गायिका मैरी मिलबेन ने यह आरोप बुधवार को लगाया. मिलबेन ने कहा कि यह चुप रहने का समय नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के सभी युवा देशभक्तों को संगठन की विघटनकारी सोच के विरूद्ध खड़े होने और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करना चाहिए. गायिका मिलबेन ने टिप्पणी ऐसे वक्त में की है, जब विपक्षी दलों और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के द्वारा वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नई दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी को अमेरिका के ऐसे दानदाताओं से आर्थिक सहायता मिल रही है, पीएम मोदी और उनके नेतृत्व में आपका भविष्य होने के खिलाफ हैं."

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