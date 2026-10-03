ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज, 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर CJP का प्रदर्शन

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में जोरदार प्रदर्शन के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपनी मुहिम को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक ले जाने का ऐलान किया है. CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने घोषणा की है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आगामी 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा.

संगठन का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनावी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं. CJP ने चेतावनी दी है कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, तो देश भर से उनके समर्थक दिल्ली पहुंचकर इस आंदोलन को और तेज करेंगे.