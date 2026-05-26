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पेट्रोल-डीजल के बाद अब CNG महंगी, दिल्ली में फिर बढ़े दाम - CNG PRICE HIKE

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CNG price increased in Delhi (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 26, 2026 at 4:40 PM IST

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दिल्ली में CNG की कीमतों में फिर बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम लोगों पर महंगाई का दबाव और बढ़ गया है. मंगलवार से CNG के दाम 2 रुपये प्रति किलो बढ़ाकर 83.09 रुपये प्रति किलो कर दिए गए हैं. पिछले 15 दिनों में यह चौथी बार है जब CNG महंगी हुई है। लगातार बढ़ती कीमतों का असर सिर्फ निजी वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऑटो, कैब और बस किराए भी बढ़ सकते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक क्रूड ऑयल बाजार की अस्थिरता का असर भारतीय ईंधन बाजार पर साफ दिख रहा है. पेट्रोल, डीजल और CNG की बढ़ती कीमतें ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की वस्तुओं को भी महंगा कर सकती हैं.

दिल्ली में CNG की कीमतों में फिर बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम लोगों पर महंगाई का दबाव और बढ़ गया है. मंगलवार से CNG के दाम 2 रुपये प्रति किलो बढ़ाकर 83.09 रुपये प्रति किलो कर दिए गए हैं. पिछले 15 दिनों में यह चौथी बार है जब CNG महंगी हुई है। लगातार बढ़ती कीमतों का असर सिर्फ निजी वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऑटो, कैब और बस किराए भी बढ़ सकते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक क्रूड ऑयल बाजार की अस्थिरता का असर भारतीय ईंधन बाजार पर साफ दिख रहा है. पेट्रोल, डीजल और CNG की बढ़ती कीमतें ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की वस्तुओं को भी महंगा कर सकती हैं.

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