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CM युवा उद्यमी विकास अभियान: नौकरी मांगने नहीं, रोजगार देने वाले बन रहे यूपी के युवा - CM YUVA UDYAMI YOJANA

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CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan Uttar Pradesh (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 3, 2026 at 7:54 PM IST

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उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर बढ़ाने का बड़ा माध्यम बन रही है. वर्ष 2024-25 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 1.47 लाख से अधिक युवाओं को लाभ मिला है, जबकि इनके उद्यमों से 4.51 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है. योजना की सबसे बड़ी विशेषता बिना गारंटी के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है. पहले चरण में 5 लाख रुपये और दूसरे चरण में 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है. फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में हजारों नए उद्यम स्थापित हुए हैं. यह योजना युवाओं को नौकरी तलाशने वाले से रोजगार देने वाला बनाकर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को मजबूत कर रही है.

उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर बढ़ाने का बड़ा माध्यम बन रही है. वर्ष 2024-25 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 1.47 लाख से अधिक युवाओं को लाभ मिला है, जबकि इनके उद्यमों से 4.51 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है. योजना की सबसे बड़ी विशेषता बिना गारंटी के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है. पहले चरण में 5 लाख रुपये और दूसरे चरण में 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है. फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में हजारों नए उद्यम स्थापित हुए हैं. यह योजना युवाओं को नौकरी तलाशने वाले से रोजगार देने वाला बनाकर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को मजबूत कर रही है.

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