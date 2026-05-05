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बस्तर में इनोवेशन महाकुंभ कार्यक्रम, सीएम विष्णुदेव साय का संबोधन LIVE - CM VISHNUDEO SAI

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बस्तर में इनोवेशन महाकुंभ LIVE (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 5, 2026 at 4:39 PM IST

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Updated : May 5, 2026 at 5:11 PM IST

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बस्तर: जगदलपुर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में इनोवेशन महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इस कार्यक्रम की शुरुआत 4 मई सोमवार को हुई थी. मंगलवार को इस कार्यक्रम का समापन हो रहा है. इस इनोवेशन महाकुंभ में बस्तर संभाग के सातों जिलों से कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थी पहुंचे हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं. वे विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे हैं. बस्तर में इनोवेशन महाकुंभ के आयोजन को बेहद अहम माना जा रहा है. इस कार्यक्रम में भारी संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है. रोजगार सृजन और उच्च शिक्षा के लिए बस्तर इनोवेशन महाकुंभ विशेष स्थान रखता है. 

बस्तर: जगदलपुर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में इनोवेशन महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इस कार्यक्रम की शुरुआत 4 मई सोमवार को हुई थी. मंगलवार को इस कार्यक्रम का समापन हो रहा है. इस इनोवेशन महाकुंभ में बस्तर संभाग के सातों जिलों से कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थी पहुंचे हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं. वे विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे हैं. बस्तर में इनोवेशन महाकुंभ के आयोजन को बेहद अहम माना जा रहा है. इस कार्यक्रम में भारी संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है. रोजगार सृजन और उच्च शिक्षा के लिए बस्तर इनोवेशन महाकुंभ विशेष स्थान रखता है. 

Last Updated : May 5, 2026 at 5:11 PM IST

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