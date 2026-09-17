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विश्वकर्मा जयंती पर श्रमिक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय LIVE

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श्रमिक महासम्मेलन रायपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2026 at 1:09 PM IST

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Updated : September 17, 2026 at 2:16 PM IST

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रायपुर: सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में विश्वकर्मा जयंती पर श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन किया गया है. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं. कार्यक्रम में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन सहित कई मंत्री पहुंचे हैं. सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद है. इंडोर स्टेडियम पहुंचने के बाद सीएम ने पहले सभी स्टॉल का निरीक्षण किया. दीप जलाकर कार्यक्रम शुरू किया गया. इसके बाद राष्ट्रगीत और छत्तीसगढ़ी राज्यगीत अरपा पैरी के धार के साथ श्रमिक महासम्मेलन शुरु किया गया. अतिथियों का स्वागत श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन कर रहे हैं. श्रमिक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बड़ी घोषणा कर सकते हैं. 

रायपुर: सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में विश्वकर्मा जयंती पर श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन किया गया है. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं. कार्यक्रम में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन सहित कई मंत्री पहुंचे हैं. सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद है. इंडोर स्टेडियम पहुंचने के बाद सीएम ने पहले सभी स्टॉल का निरीक्षण किया. दीप जलाकर कार्यक्रम शुरू किया गया. इसके बाद राष्ट्रगीत और छत्तीसगढ़ी राज्यगीत अरपा पैरी के धार के साथ श्रमिक महासम्मेलन शुरु किया गया. अतिथियों का स्वागत श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन कर रहे हैं. श्रमिक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बड़ी घोषणा कर सकते हैं. 

Last Updated : September 17, 2026 at 2:16 PM IST

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