प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े विषयों पर मीडिया से बातचीत कर रहे सीएम विष्णु देव साय - PRAGATI PORTAL
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 29, 2026 at 7:08 PM IST|
Updated : January 29, 2026 at 7:16 PM IST
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े विषयों पर जानकारी मीडिया के साथ साझा कर रहे हैं. सीएम ये बता रहे हैं कि प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना प्रभावी और कारगर लोगों के लिए साबित हो सकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति) ने शासन की सोच, कार्यशैली और नतीजों तीनों को बदल दिया है. सीएम ने कहा कि प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म आज केवल समीक्षा तंत्र नहीं, बल्कि नए भारत की नई कार्यसंस्कृति का सशक्त प्रतीक बन चुका है. प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे तकनीक-आधारित प्लेटफार्म से लोगोंं को आने वाले दिनों में काफी फायदा मिलेगा. शासन की कार्यशैली में भी सुधार आएगा ऐसा कहा जा रहा है.
