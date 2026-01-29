ETV Bharat / Videos

प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े विषयों पर मीडिया से बातचीत कर रहे सीएम विष्णु देव साय - PRAGATI PORTAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
सीएम विष्णु देव साय (ETV Bharat)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 29, 2026 at 7:08 PM IST

|

Updated : January 29, 2026 at 7:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े विषयों पर जानकारी मीडिया के साथ साझा कर रहे हैं. सीएम ये बता रहे हैं कि प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म  कितना प्रभावी और कारगर लोगों के लिए साबित हो सकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति) ने शासन की सोच, कार्यशैली और नतीजों तीनों को बदल दिया है. सीएम ने कहा कि प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म आज केवल समीक्षा तंत्र नहीं, बल्कि नए भारत की नई कार्यसंस्कृति का सशक्त प्रतीक बन चुका है. प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे तकनीक-आधारित प्लेटफार्म से लोगोंं को आने वाले दिनों में काफी फायदा मिलेगा. शासन की कार्यशैली में भी सुधार आएगा ऐसा कहा जा रहा है.

 

 

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े विषयों पर जानकारी मीडिया के साथ साझा कर रहे हैं. सीएम ये बता रहे हैं कि प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म  कितना प्रभावी और कारगर लोगों के लिए साबित हो सकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति) ने शासन की सोच, कार्यशैली और नतीजों तीनों को बदल दिया है. सीएम ने कहा कि प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म आज केवल समीक्षा तंत्र नहीं, बल्कि नए भारत की नई कार्यसंस्कृति का सशक्त प्रतीक बन चुका है. प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे तकनीक-आधारित प्लेटफार्म से लोगोंं को आने वाले दिनों में काफी फायदा मिलेगा. शासन की कार्यशैली में भी सुधार आएगा ऐसा कहा जा रहा है.

 

 

Last Updated : January 29, 2026 at 7:16 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM
VISHNU DEO SAI
रायपुर
PRAGATI PORTAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Chhattisgarh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Republic Day 2026

गणतंत्र दिवस 2026: बिलासपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने फहराया तिरंगा झंडा, परेड की ली सलामी

January 26, 2026 at 9:40 AM IST
Republic Day 2026

Republic Day 2026: रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका ने फहराया तिरंगा

January 26, 2026 at 9:08 AM IST
Rover Ranger Jamboree

बालोद से रोवर रेंजर जंबूरी LIVE, देश विदेश के युवा ले रहे हिस्सा

January 12, 2026 at 4:42 PM IST
CHHATTISGARH LEGISLATIVE ASSEMBLY

छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र की कार्यवाही LIVE

December 17, 2025 at 11:01 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.