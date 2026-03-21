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Himachal Budget 2026-2027 LIVE: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश किया बजट, यहां देखें लाइव - HIMACHAL BUDGET

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सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पेश कर रहे बजट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 11:06 AM IST

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Updated : March 21, 2026 at 11:29 AM IST

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हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना चौथा बजट पेश कर रहे हैं. इस बजट से जनता को बड़ी उम्मीदें. जनता को सरकार से कई उम्मीदें है, जिनमें युवाओं को रोजगार, महिलाओं को 1500 रुपये, सरकारी कर्मचारियों को लंबित डीए, सड़क, आपदा से राहत, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करना सहित अन्य क्षेत्रों में विकास कार्य पूरा शामिल है. वहीं, आर्थिक हालतों से जूझ रहे हिमाचल में सरकार के लिए बजट में सभी वर्गों को खुश करने की बड़ी चुनौती है. वहीं, RDG बंद होना भी सरकार के सामने एक समस्या चुनौती है. ऐसे में इस बार देखना होगा की बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है. 

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना चौथा बजट पेश कर रहे हैं. इस बजट से जनता को बड़ी उम्मीदें. जनता को सरकार से कई उम्मीदें है, जिनमें युवाओं को रोजगार, महिलाओं को 1500 रुपये, सरकारी कर्मचारियों को लंबित डीए, सड़क, आपदा से राहत, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करना सहित अन्य क्षेत्रों में विकास कार्य पूरा शामिल है. वहीं, आर्थिक हालतों से जूझ रहे हिमाचल में सरकार के लिए बजट में सभी वर्गों को खुश करने की बड़ी चुनौती है. वहीं, RDG बंद होना भी सरकार के सामने एक समस्या चुनौती है. ऐसे में इस बार देखना होगा की बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है. 

Last Updated : March 21, 2026 at 11:29 AM IST

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