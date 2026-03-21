ETV Bharat / Videos

Himachal Budget 2026-2027 LIVE: CM सुखविंदर सिंह सुक्खू पेश कर रहे हैं बजट, यहां देखें लाइव - HIMACHAL BUDGET 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पेश कर रहे बजट (ETV Bharat GFX)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 2:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना चौथा बजट पेश कर रहे हैं. इस बजट से जनता को सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं. 2026-2027 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है. इस बार बजट 54,928 करोड़ रुपए का है. सीएम के अनुसार केंद्र की तरफ से आरडीजी बंद होने के कारण बजट का आकार कम करना पड़ा है. सीएम ने कहा कि हर तरह की चुनौतियों के बावजूद प्रदेश का विकास रुकने नहीं दिया जाएगा. वहीं, RDG बंद होना भी सरकार के सामने एक समस्या चुनौती है. अब देखना यह है कि बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना चौथा बजट पेश कर रहे हैं. इस बजट से जनता को सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं. 2026-2027 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है. इस बार बजट 54,928 करोड़ रुपए का है. सीएम के अनुसार केंद्र की तरफ से आरडीजी बंद होने के कारण बजट का आकार कम करना पड़ा है. सीएम ने कहा कि हर तरह की चुनौतियों के बावजूद प्रदेश का विकास रुकने नहीं दिया जाएगा. वहीं, RDG बंद होना भी सरकार के सामने एक समस्या चुनौती है. अब देखना यह है कि बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है.

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL PRADESH BUDGET 2026
CM SUKHVINDER SINGH SUKHU
HIMACHAL PRADESH BUDGET LIVE
CM SUKHU BUDGET BIG ANNOUNCEMENT
HIMACHAL BUDGET 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Himachal Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पेश कर रहे बजट

Himachal Budget 2026-2027 LIVE: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश किया बजट, यहां देखें लाइव

March 21, 2026 at 11:06 AM IST
Himachal Governor Oath Ceremony

Himachal Governor Oath Ceremony LIVE: हिमाचल के नये राज्यपाल कविंदर गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह

March 10, 2026 at 11:58 AM IST
Pariksha Pe Charcha 2026

Live: परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बच्चों के साथ पीएम मोदी

February 9, 2026 at 10:12 AM IST
Union Budget 2026

Union Budget 2026 Live: आम बजट पेश कर रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

February 1, 2026 at 11:01 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.