हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना चौथा बजट पेश कर रहे हैं. इस बजट से जनता को सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं. 2026-2027 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है. इस बार बजट 54,928 करोड़ रुपए का है. सीएम के अनुसार केंद्र की तरफ से आरडीजी बंद होने के कारण बजट का आकार कम करना पड़ा है. सीएम ने कहा कि हर तरह की चुनौतियों के बावजूद प्रदेश का विकास रुकने नहीं दिया जाएगा. वहीं, RDG बंद होना भी सरकार के सामने एक समस्या चुनौती है. अब देखना यह है कि बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है.