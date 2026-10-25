हिमाचल में कर्ज पर CM सुक्खू और जयराम आमने-सामने, एक-दूसरे को देने लगे हिसाब

कर्ज को लेकर हिमाचल की राजनीति में वार-पलटवार का दौर जारी है. प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले कहा कि, "मौजूदा सरकार अब तक 37,781 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है, जिसमें बाजार से लिया गया 30,095 करोड़ रुपये का कर्ज भी शामिल है. RDG बंद होने के बावजूद सरकार की वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. जयराम ठाकुर को अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए कर्ज का भी हिसाब देना चाहिए."

CM सुक्खू के सवाल पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "जयराम ठाकुर प्रदेश पर 1 लाख 20 हजार करोड़ के कर्ज का दावा कर रहे हैं. जबकि प्रदेश सरकार पर अब तक कुल 99,564 का ऋण है. उनकी सरकार के कार्यकाल में 43,261 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था. इसमें बाजार से 34,790 करोड़, नाबार्ड से 3,530 करोड़ और EAP के तहत 381 करोड़ रुपये का कर्ज शामिल था."