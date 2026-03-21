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बजट पेश करने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE - CM SUKHU ON HIMACHAL BUDGET

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सीएम सुखविंदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 4:42 PM IST

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Updated : March 21, 2026 at 4:59 PM IST

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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपना चौथा बजट पेश किया. इस बार बजट का आकार पिछले बजट के मुकाबले छोटा रहा. बजट में सीएम सुखविंदर ने किसानों, पशुपालकों, महिला और मछुआरों सहित अन्य वर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की. बजट में प्राकृतिक खेती से तैयार गहूं और मक्के का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया. पशुपालन के लिए बजट में 724 करोड़ का प्रावधान किया गया. मुख्यमंत्री मछुआरा योजना की घोषणा की गई. पहली बार जलाशयों की मछली के लिए एमएसपी का ऐलान किया है. जलाशयों की मछली पर 100 रुपये प्रति किलो एमएसपी तय किया गया है. वहीं, बजट के बाद अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रेस कॉन्फ्रेस कर रहे हैं. इस दौरान वे मीडिया के सवालों का जवाब देंगे.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपना चौथा बजट पेश किया. इस बार बजट का आकार पिछले बजट के मुकाबले छोटा रहा. बजट में सीएम सुखविंदर ने किसानों, पशुपालकों, महिला और मछुआरों सहित अन्य वर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की. बजट में प्राकृतिक खेती से तैयार गहूं और मक्के का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया. पशुपालन के लिए बजट में 724 करोड़ का प्रावधान किया गया. मुख्यमंत्री मछुआरा योजना की घोषणा की गई. पहली बार जलाशयों की मछली के लिए एमएसपी का ऐलान किया है. जलाशयों की मछली पर 100 रुपये प्रति किलो एमएसपी तय किया गया है. वहीं, बजट के बाद अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रेस कॉन्फ्रेस कर रहे हैं. इस दौरान वे मीडिया के सवालों का जवाब देंगे.

Last Updated : March 21, 2026 at 4:59 PM IST

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