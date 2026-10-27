अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा: समापन समारोह में CM सुक्खू मौजूद, उमड़ा जनसैलाब

आज अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव का समापन चल रहा है. इस मौके पर आयोजित कार्यक्रमों के साथ-साथ समापन समारोह में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद हैं. इस बार 21 अक्टूबर से कुल्लू दशहरे की शुरुआत हुई थी. प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कुल्लू दशहरे का शुभारंभ किया था और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू समापन समारोह में मौजूद हैं. 7 दिन तक चलने वाले कुल्लू दशहरे में इस बार भी हिमाचल के देव संस्कृति के रंग देखने को मिले. सांस्कृतिक संध्याओं से लेकर रथ यात्रा और ड्रोन लेजर शो ने दशहरे में पहुंचे लोगों का खूब मनोरंजन किया.