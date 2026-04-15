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'आग से खेल रही BJP', सीएम स्टालिन की चेतावनी, परिसीमन के खिलाफ काले झंडे लगाने का आह्वान - BLACK FLAG PROTEST

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सीएम स्टालिन की चेतावनी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 15, 2026 at 8:36 PM IST

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को लोगों से परिसीमन के विरोध में अपने घरों और सार्वजनिक जगहों पर काले झंडे लगाने को कहा. उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए BJP को चेतावनी दी कि वह "आग से खेल रही है." स्टालिन ने यह बात द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सांसदों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के बाद कही, जिसमें परिसीमन की वजह से तमिलनाडु को होने वाले परिणाम पर चर्चा की गई. गुरुवार 16 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद के तीन दिन के विशेष सत्र में, सरकार लोकसभा में एक संविधान संशोधन बिल, परिसीमन कानून पर एक बिल और दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी में प्रस्तावित कानून को लागू करने के लिए एक बिल लाने की योजना बना रही है, ताकि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को जल्दी लागू किया जा सके.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को लोगों से परिसीमन के विरोध में अपने घरों और सार्वजनिक जगहों पर काले झंडे लगाने को कहा. उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए BJP को चेतावनी दी कि वह "आग से खेल रही है." स्टालिन ने यह बात द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सांसदों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के बाद कही, जिसमें परिसीमन की वजह से तमिलनाडु को होने वाले परिणाम पर चर्चा की गई. गुरुवार 16 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद के तीन दिन के विशेष सत्र में, सरकार लोकसभा में एक संविधान संशोधन बिल, परिसीमन कानून पर एक बिल और दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी में प्रस्तावित कानून को लागू करने के लिए एक बिल लाने की योजना बना रही है, ताकि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को जल्दी लागू किया जा सके.

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