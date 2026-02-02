ETV Bharat / Videos

केंद्रीय बजट पर CM रेखा गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE - CM REKHA GUPTA PRESS CONFERENCE

CM रेखा गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 2, 2026 at 10:52 AM IST

केंद्रीय बजट पर CM रेखा गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस. मुख्यमंत्री ने दिल्ली को बजट मिले 1348 करोड़ रूपये के आवंटन की जानकारी दी. दिल्ली पुलिस का बजट बढ़ाने को लेकर सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया. बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को देश का आम बजट (Union Budget 2026) लोकसभा में पेश किया. उन्होंने अपने बजट भाषण में कई बड़े ऐलान किए हैं.  दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए शहरों को मिलने वाला अनुदान और राज्यों के लिए प्रस्तावित लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये का बजट दिल्ली समेत सभी राज्यों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

