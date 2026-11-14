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सीएम रेखा गुप्ता ने नमो यमुना रिवर सफारी में म्यूजिकल फाउंटेन और लाइट एंड साउंड शो का किया उद्घाटन

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यमुना रिवर सफारी में म्यूजिकल फाउंटेन और लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 14, 2026 at 9:20 AM IST

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नई दिल्ली: छठ महापर्व के पहले दिन शुक्रवार को यमुनापार के सोनिया विहार स्थित नमो यमुना रिवर सफारी परिसर में उत्सव और सांस्कृतिक विरासत का अनूठा नजारा देखने को मिला. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यहां भव्य म्यूजिकल फाउंटेन और लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्रियों और अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ यमुना तट पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का आनंद लिया. कार्यक्रम में भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं और यमुना की पौराणिक महिमा को संगीत, रोशनी और पानी की आकर्षक प्रस्तुतियों के जरिए दर्शाया गया.कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविन्द्र इन्द्राज, सांसद मनोज तिवारी सहित विधायक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे.

नई दिल्ली: छठ महापर्व के पहले दिन शुक्रवार को यमुनापार के सोनिया विहार स्थित नमो यमुना रिवर सफारी परिसर में उत्सव और सांस्कृतिक विरासत का अनूठा नजारा देखने को मिला. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यहां भव्य म्यूजिकल फाउंटेन और लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्रियों और अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ यमुना तट पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का आनंद लिया. कार्यक्रम में भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं और यमुना की पौराणिक महिमा को संगीत, रोशनी और पानी की आकर्षक प्रस्तुतियों के जरिए दर्शाया गया.कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविन्द्र इन्द्राज, सांसद मनोज तिवारी सहित विधायक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे.

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