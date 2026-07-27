नई दिल्ली: कड़कड़डूमा स्थित सीबीडी ग्राउंड में सोमवार को 'कलिंग सम्राट राजा खारवेल 2200वीं जयंती महोत्सव' का भव्य शुभारंभ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूरे जयंती वर्ष के दौरान विभिन्न बड़े आयोजनों के माध्यम से कलिंग सम्राट राजा खारवेल के जीवन, उनके ज्ञान और भारत के लिए किए गए योगदान को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य समाज के साथ सरकार भी करेगी. भारत की जड़ों से जुड़े रहना और देश के महान राजा-महाराजाओं, संतों एवं गुरुओं के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है. देश की राजधानी दिल्ली केवल प्रशासनिक केंद्र ही नहीं, बल्कि भारत की प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रतीक भी है. लंबे समय बाद ऐसा नेतृत्व मिला है, जिसका लक्ष्य विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक मूल्यों को भी सशक्त करना है.