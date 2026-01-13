ETV Bharat / Videos

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से आयोजित 'लोहड़ी' कार्यक्रम में पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, सभी को दी पर्व की शुभकामनाएं - CM REKHA IN LOHRI PROGRAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम में सम्मिलित हुईं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 13, 2026 at 10:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देशभर में बड़े ही धूमधाम से लोहड़ी का त्योहार मनाया गया. इसी क्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुईं. इसे लेकर उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, 'लोहड़ी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं. यह पर्व परिश्रम, प्रकृति और सामाजिक समरसता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है. माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ.' इस अवसर पर उनके अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे और एक दूसरे को लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं दी. 

नई दिल्ली: देशभर में बड़े ही धूमधाम से लोहड़ी का त्योहार मनाया गया. इसी क्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुईं. इसे लेकर उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, 'लोहड़ी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं. यह पर्व परिश्रम, प्रकृति और सामाजिक समरसता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है. माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ.' इस अवसर पर उनके अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे और एक दूसरे को लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं दी. 

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI CM REKHA GUPTA
CM REKHA IN LOHRI PROGRAM
LOHRI 2025
CM REKHA IN LOHRI PROGRAM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में कार्यक्रम

इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में इमाम अली के जीवन पर कार्यक्रम, उनकी शिक्षाओं पर डाला प्रकाश

January 12, 2026 at 7:25 PM IST
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मान समारोह

BJP का कार्यकर्ता सम्मान समारोह, सीएम रेखा बोली- संगठन की रीढ़ है कार्यकर्ता

January 10, 2026 at 8:58 PM IST
चाचा चौधरी और साबू के जरिए साइबर अपराध से जागरूकता का संदेश

दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले में साइबर अपराध को लेकर किया जा रहा जागरूक, जानिए कैसे

January 10, 2026 at 6:54 PM IST
हेल्मेट मैन के नाम से जाने जाते हैं राघवेंद्र

दोस्त को खोने के बाद से जारी है 'हेलमेट मैन' का अभियान, अब तक बांटे 75 हजार से अधिक हेल्मेट

January 9, 2026 at 4:28 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.