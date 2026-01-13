केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से आयोजित 'लोहड़ी' कार्यक्रम में पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, सभी को दी पर्व की शुभकामनाएं - CM REKHA IN LOHRI PROGRAM
Published : January 13, 2026 at 10:59 PM IST
नई दिल्ली: देशभर में बड़े ही धूमधाम से लोहड़ी का त्योहार मनाया गया. इसी क्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुईं. इसे लेकर उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, 'लोहड़ी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं. यह पर्व परिश्रम, प्रकृति और सामाजिक समरसता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है. माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ.' इस अवसर पर उनके अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे और एक दूसरे को लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं दी.
