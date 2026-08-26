दिल्ली की महिलाओं के जीवन में 26 अगस्त का दिन एक नई उम्मीद, नया आत्मविश्वास और अपने सपनों को आगे बढ़ाने की एक नई शक्ति लेकर आ रहा है. राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके सपनों को नई उड़ान देने के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार अपने सबसे बड़े चुनावी वादे को धरातल पर उतारने जा रही है. दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 4,000 पात्र लाभार्थी महिलाओं को योजना के आधिकारिक स्वीकृति पत्र सौंपा. इसके तहत, लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में आगामी 1 सितंबर को सीधे सम्मान राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी.