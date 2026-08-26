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LIVE: दिल्ली की महिलाओं को CM रेखा गुप्ता का रक्षाबंधन गिफ्ट , 2500 रुपए की पहली किश्त जारी - LAUNCH DELHI LAXMI YOJANA

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सीएम रेखा कार्य़क्रम में पहुंची (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2026 at 12:21 PM IST

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दिल्ली की महिलाओं के जीवन में 26 अगस्त का दिन एक नई उम्मीद, नया आत्मविश्वास और अपने सपनों को आगे बढ़ाने की एक नई शक्ति लेकर आ रहा है. राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके सपनों को नई उड़ान देने के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार अपने सबसे बड़े चुनावी वादे को धरातल पर उतारने जा रही है. दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 4,000 पात्र लाभार्थी महिलाओं को योजना के आधिकारिक स्वीकृति पत्र सौंपा. इसके तहत, लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में आगामी 1 सितंबर को सीधे सम्मान राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी.

दिल्ली की महिलाओं के जीवन में 26 अगस्त का दिन एक नई उम्मीद, नया आत्मविश्वास और अपने सपनों को आगे बढ़ाने की एक नई शक्ति लेकर आ रहा है. राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके सपनों को नई उड़ान देने के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार अपने सबसे बड़े चुनावी वादे को धरातल पर उतारने जा रही है. दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 4,000 पात्र लाभार्थी महिलाओं को योजना के आधिकारिक स्वीकृति पत्र सौंपा. इसके तहत, लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में आगामी 1 सितंबर को सीधे सम्मान राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी.

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