नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, बेतिया में हुआ शुभारंभ - SAMRIDDHI YATRA
Published : January 16, 2026 at 12:46 PM IST|
Updated : January 16, 2026 at 1:35 PM IST
पश्चिम चंपारण (बेतिया) : अपनी 16वीं समृद्धि यात्रा के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार बेतिया पहुंचे हुए हैं. लगभग 182 करोड़ की लागत से 161 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन कर रहे हैं. बेतिया रमना मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं. जीविका दीदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंवाद कर रहे हैं. इस दौरान कुमारबाग में 125 एकड़ जमीन बियाड़ा को सुपुर्द किया जाएगा. कुमारबाग का बियाड़ा परिसर अब स्पेशल इकनॉमिक जोन के नाम से जाना जाएगा. छोटे बड़े उद्योग लगाए जायेंगे. बिहार में सात निश्चय 3 के तहत उद्योग विकसित किया जायेगा. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
