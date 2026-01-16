ETV Bharat / Videos

नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, बेतिया में हुआ शुभारंभ - SAMRIDDHI YATRA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 16, 2026 at 12:46 PM IST

|

Updated : January 16, 2026 at 1:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पश्चिम चंपारण (बेतिया) : अपनी 16वीं समृद्धि यात्रा के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार बेतिया पहुंचे हुए हैं. लगभग 182 करोड़ की लागत से 161 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन कर रहे हैं. बेतिया रमना मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं. जीविका दीदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंवाद कर रहे हैं. इस दौरान कुमारबाग में 125 एकड़ जमीन बियाड़ा को सुपुर्द किया जाएगा. कुमारबाग का बियाड़ा परिसर अब स्पेशल इकनॉमिक जोन के नाम से जाना जाएगा. छोटे बड़े उद्योग लगाए जायेंगे. बिहार में सात निश्चय 3 के तहत उद्योग विकसित किया जायेगा. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

पश्चिम चंपारण (बेतिया) : अपनी 16वीं समृद्धि यात्रा के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार बेतिया पहुंचे हुए हैं. लगभग 182 करोड़ की लागत से 161 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन कर रहे हैं. बेतिया रमना मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं. जीविका दीदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंवाद कर रहे हैं. इस दौरान कुमारबाग में 125 एकड़ जमीन बियाड़ा को सुपुर्द किया जाएगा. कुमारबाग का बियाड़ा परिसर अब स्पेशल इकनॉमिक जोन के नाम से जाना जाएगा. छोटे बड़े उद्योग लगाए जायेंगे. बिहार में सात निश्चय 3 के तहत उद्योग विकसित किया जायेगा. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

Last Updated : January 16, 2026 at 1:35 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM NITISH KUMAR
BETTIAH NEWS
समृद्धि यात्रा
नीतीश कुमार
SAMRIDDHI YATRA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bihar Team

...view details

संबंधित ख़बरें

NITISH KUMAR SHAPATH GRAHAN

Bihar CM Nitish Kumar Oath Ceremony LIVE: 'मैं नीतीश कुमार'… 10वीं बार बिहार के बनें CM, तमाम दिग्गज हैं मौजूद

November 20, 2025 at 11:11 AM IST
रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 LIVE: सर्वश्रेष्ठ हस्तियों को सम्मान

November 16, 2025 at 6:52 PM IST
Modi

बिहार चुनाव परिणाम: नतीजों के बाद पीएम मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित

November 14, 2025 at 7:06 PM IST
Bihar Election 2025

बिहार चुनाव 2025: अंतिम चरण की वोटिंग खत्म, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कांफ्रेस में जानें पूरा डिटेल

November 11, 2025 at 8:21 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.