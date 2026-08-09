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LIVE: JPSC आंदोलन पर मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस - HEMANT SOREN PC

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सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2026 at 8:05 PM IST

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Updated : August 9, 2026 at 8:25 PM IST

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JPSC मुद्दे पर मंत्री प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं. आज हेमंत सोरेन झारखंड आदिवासी महोत्सव में शामिल हुए. जहां उन्होंने झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन को लेकर कई बातें कही थी. उसके बाद सरकार और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हुई. जिसमें कई बिंदुओं पर सहमति बनी. हालांकि, कई बिंदुओं पर सहमति नहीं भी बनी. जिसके कारण वार्ता को विफल माना गया. जिसके बाद छात्रों ने आंदोलन को जारी रखेन का फैसला किया है. कल छात्र विधानसभा मार्च करेंगे. जिसके पहले अभी मंत्री प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं. सभी की नजरें अब इस पर टिकी हुईं है कि सीएम क्या कहते हैं.

 

JPSC मुद्दे पर मंत्री प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं. आज हेमंत सोरेन झारखंड आदिवासी महोत्सव में शामिल हुए. जहां उन्होंने झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन को लेकर कई बातें कही थी. उसके बाद सरकार और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हुई. जिसमें कई बिंदुओं पर सहमति बनी. हालांकि, कई बिंदुओं पर सहमति नहीं भी बनी. जिसके कारण वार्ता को विफल माना गया. जिसके बाद छात्रों ने आंदोलन को जारी रखेन का फैसला किया है. कल छात्र विधानसभा मार्च करेंगे. जिसके पहले अभी मंत्री प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं. सभी की नजरें अब इस पर टिकी हुईं है कि सीएम क्या कहते हैं.

 

Last Updated : August 9, 2026 at 8:25 PM IST

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