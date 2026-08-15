रांची: देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है. रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया और राज्यवासियों को संबोधन किया. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्यवासियों की उन्नती को लेकर चर्चा की. साथ ही जेपीएससी समेत तमाम परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर भी चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह एक ऐसा झारखंड बनाना चाहते हैं, जहां राज्य के युवा आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके. इस दौरान पुलिस विभाग में बेहतर कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया. मौके पर मोराबादी मैदान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मौसम भी भरपूर साथ दिया.