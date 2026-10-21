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'CM मान को दिल्ली एयरपोर्ट पर 3 घंटे रोका गया': पेरिस दौरे से लौटने पर आम आदमी पार्टी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला

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BHAGWANT MANN STOPPED AT DELHI AIRPORT FOR 3 HOURS (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 21, 2026 at 4:21 PM IST

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आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि पेरिस से लौटने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब तीन घंटे तक रोका गया और अधिकारियों द्वारा 50 हजार रुपये का चालान भी काटा गया। आप नेताओं के मुताबिक, यह कार्रवाई केंद्र सरकार के दबाव के चलते की गई। मुख्यमंत्री मान 17 से 21 अक्टूबर तक पेरिस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फूड ट्रेड एग्जीबिशन (SIAL Paris 2026) में शामिल होने गए थे। केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें इस दौरे की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें फ्रांस जाने की परमिशन मिली थी। इस घटना को लेकर आप और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक टकराव एक बार फिर तेज हो गया है, जिस पर विपक्षी दल कड़ा विरोध जता रहे हैं।

आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि पेरिस से लौटने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब तीन घंटे तक रोका गया और अधिकारियों द्वारा 50 हजार रुपये का चालान भी काटा गया। आप नेताओं के मुताबिक, यह कार्रवाई केंद्र सरकार के दबाव के चलते की गई। मुख्यमंत्री मान 17 से 21 अक्टूबर तक पेरिस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फूड ट्रेड एग्जीबिशन (SIAL Paris 2026) में शामिल होने गए थे। केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें इस दौरे की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें फ्रांस जाने की परमिशन मिली थी। इस घटना को लेकर आप और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक टकराव एक बार फिर तेज हो गया है, जिस पर विपक्षी दल कड़ा विरोध जता रहे हैं।

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दिल्ली एयरपोर्ट पर 3 घंटे रोका गया
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