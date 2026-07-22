दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन बंद होने से हजारों यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, कहा- बिना मेट्रो के काम नहीं चलता - DELHI METRO CLOSE IN 16 STATION
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Published : July 22, 2026 at 4:43 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सुरक्षा कारणों से बुधवार को 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गए नई दिल्ली की ओर जाने वाले प्रमुख स्टेशन बंद होने से रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऑफिस, स्कूल-कॉलेज और अन्य जरूरी कामों के लिए निकलने वाले लोग घंटों तक वैकल्पिक साधनों की तलाश करते नजर आए.वही दूसरी और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर मेट्रो सेवाओं की जानकारी जांचने की अपील की है साथ ही प्रशासन ने भी लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और स्थिति सामान्य होने तक सहयोग करने का अनुरोध किया है.
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सुरक्षा कारणों से बुधवार को 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गए नई दिल्ली की ओर जाने वाले प्रमुख स्टेशन बंद होने से रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऑफिस, स्कूल-कॉलेज और अन्य जरूरी कामों के लिए निकलने वाले लोग घंटों तक वैकल्पिक साधनों की तलाश करते नजर आए.वही दूसरी और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर मेट्रो सेवाओं की जानकारी जांचने की अपील की है साथ ही प्रशासन ने भी लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और स्थिति सामान्य होने तक सहयोग करने का अनुरोध किया है.