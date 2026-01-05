मिट्टी के गहनों से बदली सुजाता बेहरा की जिंदगी, आत्मनिर्भरता के साथ-साथ मिली नई पहचान - CLAY JEWELLERY TO CONFIDENCE
Published : January 5, 2026 at 11:01 PM IST
ओडिशा के बालासोर की सुजाता बेहरा ने मिट्टी से खूबसूरत गहने और सुंदर-सुंदर गिफ्ट तैयार करती हैं. ये चीजें सुंदर होने के साथ-साथ टिकाऊ और सस्ती होती हैं. सुजाता बेहरा के मुताबिक, मिट्टी के गहनों की काफी डिमांड है. पुरी, भुवनेश्वर और खोरदा समेत कई जगहों से इसके लिए ऑर्डर आते हैं. यही वजह है कि उन्हें इसमें कुछ नए डिजाइन और नए उत्पाद जोड़े हैं.
यहां जिस मिट्टी से ज्वेलरी बनती है, उसे कोलकाता से मंगाया जाता है. हाथों में नहीं चिपके इसीलिए इनमें पाउडर मिलाया जाता है. ज्वेलरी पानी में खराब नहीं हो इसके लिए फाइबर मिले कलर से इन्हें रंगा जाता है और फिर सुखाया जाता है, जिससे इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाती है.
पांच साल पहले कोविड के दौरान उन्हें मिटटी से कुछ अलग बनाने का ख्याल आया. अपनी कल्पना को आकार देने के लिए उन्होंने कोलकाता जाकर मिट्टी से ज्वेलरी बनाने की ट्रेनिंग ली. अब इस काम की बदौलत सुजाता को ना सिर्फ आर्थिक मजबूती मिली है, बल्कि समाज में एक नई पहचान भी मिली है.
