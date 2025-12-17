ओडिशा के बेरहामपुर के केवी अस्का के अंशुमन मोहंती ने एक अनोखा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन (AP) कैलकुलेटर बनाया है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जुड़ी मुश्किल समस्याओं को हल कर सकता है, जो कई छात्रों को मुश्किल और चैलेंजिंग लगता है. अंशुमन के लिए, सेकेंडरी स्कूल के दिनों में गणित मुश्किल और समझने में कठिन था. मैट्रिक के दौरान वह अक्सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जुड़े कॉन्सेप्ट्स को लेकर कन्फ्यूज और परेशान रहते थे. इसलिए उन्होंने इस डर को खत्म करने का मन बना लिया और अलग-अलग लर्निंग ऐप्स और ऑनलाइन रिसोर्स के जरिए गणित को समझना शुरू किया. समय के साथ, वही टॉपिक जो कभी उन्हें परेशान करता था, उनकी दिलचस्पी का एरिया बन गया.

अंशुमन ने बताया, "शुरुआत में मेरे लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मुश्किल था। मैं सोचता रहता था कि इसे कैसे आसान बनाया जाए जिससे न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे जैसे कई और लोगों को भी मदद मिले।" इसी सोच से उन्हें एक ऐसा कैलकुलेटर बनाने का आइडिया आया जो तुरंत AP टर्म्स और सम्स की गणना कर सके.

आखिरकार अंशुमन अपना AP कैलकुलेटर लेकर तैयार था, जो आम कैलकुलेटर की तरह बेसिक अंकगणित के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सिर्फ़ अंकगणितीय श्रेणी के सवाल हल करता है. पहला पद, पदों की संख्या और सामान्य अंतर डालकर, यूज़र्स बिना मुश्किल फ़ॉर्मूले याद किए, nवां पद और n पदों का योग दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं.