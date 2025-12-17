ETV Bharat / Videos

11वीं के छात्र ने किया कमाल, बनाया अनोखा प्रोग्रेशन कैलकुलेटर - ARITHMETIC PROGRESSION CALCULATOR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 17, 2025 at 10:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ओडिशा के बेरहामपुर के केवी अस्का के अंशुमन मोहंती ने एक अनोखा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन (AP) कैलकुलेटर बनाया है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जुड़ी मुश्किल समस्याओं को हल कर सकता है, जो कई छात्रों को मुश्किल और चैलेंजिंग लगता है. अंशुमन के लिए, सेकेंडरी स्कूल के दिनों में गणित मुश्किल और समझने में कठिन था. मैट्रिक के दौरान वह अक्सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जुड़े कॉन्सेप्ट्स को लेकर कन्फ्यूज और परेशान रहते थे. इसलिए उन्होंने इस डर को खत्म करने का मन बना लिया और अलग-अलग लर्निंग ऐप्स और ऑनलाइन रिसोर्स के जरिए गणित को समझना शुरू किया. समय के साथ, वही टॉपिक जो कभी उन्हें परेशान करता था, उनकी दिलचस्पी का एरिया बन गया.

अंशुमन ने बताया, "शुरुआत में मेरे लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मुश्किल था। मैं सोचता रहता था कि इसे कैसे आसान बनाया जाए जिससे न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे जैसे कई और लोगों को भी मदद मिले।" इसी सोच से उन्हें एक ऐसा कैलकुलेटर बनाने का आइडिया आया जो तुरंत AP टर्म्स और सम्स की गणना कर सके.

आखिरकार अंशुमन अपना AP कैलकुलेटर लेकर तैयार था, जो आम कैलकुलेटर की तरह बेसिक अंकगणित के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सिर्फ़ अंकगणितीय श्रेणी के सवाल हल करता है. पहला पद, पदों की संख्या और सामान्य अंतर डालकर, यूज़र्स बिना मुश्किल फ़ॉर्मूले याद किए, nवां पद और n पदों का योग दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं.

ओडिशा के बेरहामपुर के केवी अस्का के अंशुमन मोहंती ने एक अनोखा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन (AP) कैलकुलेटर बनाया है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जुड़ी मुश्किल समस्याओं को हल कर सकता है, जो कई छात्रों को मुश्किल और चैलेंजिंग लगता है. अंशुमन के लिए, सेकेंडरी स्कूल के दिनों में गणित मुश्किल और समझने में कठिन था. मैट्रिक के दौरान वह अक्सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जुड़े कॉन्सेप्ट्स को लेकर कन्फ्यूज और परेशान रहते थे. इसलिए उन्होंने इस डर को खत्म करने का मन बना लिया और अलग-अलग लर्निंग ऐप्स और ऑनलाइन रिसोर्स के जरिए गणित को समझना शुरू किया. समय के साथ, वही टॉपिक जो कभी उन्हें परेशान करता था, उनकी दिलचस्पी का एरिया बन गया.

अंशुमन ने बताया, "शुरुआत में मेरे लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मुश्किल था। मैं सोचता रहता था कि इसे कैसे आसान बनाया जाए जिससे न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे जैसे कई और लोगों को भी मदद मिले।" इसी सोच से उन्हें एक ऐसा कैलकुलेटर बनाने का आइडिया आया जो तुरंत AP टर्म्स और सम्स की गणना कर सके.

आखिरकार अंशुमन अपना AP कैलकुलेटर लेकर तैयार था, जो आम कैलकुलेटर की तरह बेसिक अंकगणित के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सिर्फ़ अंकगणितीय श्रेणी के सवाल हल करता है. पहला पद, पदों की संख्या और सामान्य अंतर डालकर, यूज़र्स बिना मुश्किल फ़ॉर्मूले याद किए, nवां पद और n पदों का योग दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

ARITHMETIC PROGRESSION CALCULATOR
ODISHA STUDENT
KV
प्रोग्रेशन कैलकुलेट
ARITHMETIC PROGRESSION CALCULATOR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

An Odia man return from sudan

सूडान से मौत को मात देकर देश लौटा ओडिशा का लाल, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर दिखा बेहद भावुक पल

December 17, 2025 at 9:56 PM IST
Encounter of Kabaddi player murder accused

कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया के हत्यारोपी से मोहाली पुलिस की मुठभेड़, मौत

December 17, 2025 at 9:33 PM IST
AI-आधारित डिजिटल टोल कलेक्शन

2026 के आखिर तक पूरे देश में AI-आधारित डिजिटल टोल कलेक्शन लागू किया जाएगा: गडकरी

December 17, 2025 at 9:06 PM IST
Vande Mataram echoed in Ethiopia

इथियोपिया में गूंजा ‘वंदे मातरम्’ पीएम मोदी बोले – गहरा असर करने वाला पल

December 17, 2025 at 7:38 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.