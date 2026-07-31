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CJP का संसद मार्च: सुरक्षाकर्मियों के परिजनों का नेताओं पर आरोप, एकतरफा नैरेटिव नहीं बनाने की अपील - SANSAD MARCH

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सुरक्षाकर्मियों के परिजनों का छलका दर्द (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 31, 2026 at 8:43 PM IST

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CJP के संसद मार्च के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर जहां संसद के अंदर और बाहर विपक्षी दलों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है, वहीं, अब उन सुरक्षाकर्मियों के परिजन खुलकर सामने आ रहे हैं, जिन पर छात्रों पर कार्रवाई का आरोप है. दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरक्षाकर्मियों के परिजनों ने संसद मार्च के दौरान कार्रवाई को लेकर नेताओं और प्रदर्शनकारियों पर एकतरफा नैरेटिव बनाने का आरोप लगाया. घायल सब-इंस्पेक्टर की बेटी ने नेताओं द्वारा पुलिसकर्मियों को अपराधी कहे जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई. CJP के संसद मार्च के दौरान घायल हुए एसीपी की पत्नी उपनीत कौर ने अपने घायल पति और परिवार की स्थिति के बारे में बताया. संसद मार्च के दौरान छात्रों पर कार्रवाई को लेकर पूरा विपक्ष अमित शाह पर सवाल उठा रहा है, वहीं बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला है.  

20 जुलाई को संसद की तरफ बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने बल का प्रयोग किया. पैलेट गन भी चलाए, वहीं इस दौरान उपद्रवियों के हमले में कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए. घायल सुरक्षाकर्मियों का आरोप है कि पूरे मामले में एकतरफा बात हो रही है और कार्रवाई की मांग की जा रही है.. ऐसे में उनके अधिकारों का क्या होगा.

CJP के संसद मार्च के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर जहां संसद के अंदर और बाहर विपक्षी दलों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है, वहीं, अब उन सुरक्षाकर्मियों के परिजन खुलकर सामने आ रहे हैं, जिन पर छात्रों पर कार्रवाई का आरोप है. दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरक्षाकर्मियों के परिजनों ने संसद मार्च के दौरान कार्रवाई को लेकर नेताओं और प्रदर्शनकारियों पर एकतरफा नैरेटिव बनाने का आरोप लगाया. घायल सब-इंस्पेक्टर की बेटी ने नेताओं द्वारा पुलिसकर्मियों को अपराधी कहे जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई. CJP के संसद मार्च के दौरान घायल हुए एसीपी की पत्नी उपनीत कौर ने अपने घायल पति और परिवार की स्थिति के बारे में बताया. संसद मार्च के दौरान छात्रों पर कार्रवाई को लेकर पूरा विपक्ष अमित शाह पर सवाल उठा रहा है, वहीं बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला है.  

20 जुलाई को संसद की तरफ बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने बल का प्रयोग किया. पैलेट गन भी चलाए, वहीं इस दौरान उपद्रवियों के हमले में कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए. घायल सुरक्षाकर्मियों का आरोप है कि पूरे मामले में एकतरफा बात हो रही है और कार्रवाई की मांग की जा रही है.. ऐसे में उनके अधिकारों का क्या होगा.

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