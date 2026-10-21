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'दोनों Gen Z नहीं हैं'... दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद CJP ने हिरासत के खिलाफ दायर याचिका वापस ली

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CJP ने हिरासत के खिलाफ दायर याचिका वापस ली (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 21, 2026 at 5:39 PM IST

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दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 21 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने दोनों की उम्र पूछी. एक ने 27 साल और दूसरे ने 31 साल बताई. इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि दोनों Gen Z नहीं हैं. बाद में दोनों कार्यकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदर्शन के उद्देश्य और संगठन की भूमिका पर सवाल उठाए. जस्टिस प्रसाद ने कहा, “लोग वही हैं, लेकिन मुद्दा बदल रहा है.” उन्होंने पूछा कि याचिकाकर्ता कौन हैं, किस संगठन से जुड़े हैं और उनके संगठन का उद्देश्य क्या है. कोर्ट ने कहा कि जब शांति और कानून-व्यवस्था भंग होने की आशंका हो, तब इन सवालों का महत्व बढ़ जाता है. कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि बैरिकेड तोड़ने जैसी घटनाओं से दूसरे लोगों के भी कानून का उल्लंघन करने की आशंका पैदा हो सकती है.

दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 21 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने दोनों की उम्र पूछी. एक ने 27 साल और दूसरे ने 31 साल बताई. इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि दोनों Gen Z नहीं हैं. बाद में दोनों कार्यकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदर्शन के उद्देश्य और संगठन की भूमिका पर सवाल उठाए. जस्टिस प्रसाद ने कहा, “लोग वही हैं, लेकिन मुद्दा बदल रहा है.” उन्होंने पूछा कि याचिकाकर्ता कौन हैं, किस संगठन से जुड़े हैं और उनके संगठन का उद्देश्य क्या है. कोर्ट ने कहा कि जब शांति और कानून-व्यवस्था भंग होने की आशंका हो, तब इन सवालों का महत्व बढ़ जाता है. कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि बैरिकेड तोड़ने जैसी घटनाओं से दूसरे लोगों के भी कानून का उल्लंघन करने की आशंका पैदा हो सकती है.

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