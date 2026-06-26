जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहे शिक्षा सुधार आंदोलन के बीच संगठन ने अब आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का ऐलान किया है. शुक्रवार को हुई प्रेस वार्ता में पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि पूरे देश में 'प्रधान गो बैक' अभियान शुरू किया जाएगा. उन्होंने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, किसान संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य संगठनों से इस अभियान से जुड़ने और जंतर-मंतर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन करने की अपील की. इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि यदि सरकार ने अब भी कोई जवाबदेही तय नहीं की, तो सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार के पक्षधर सोनम वांगचुक रविवार से जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे.