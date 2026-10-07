CJP प्रवक्ता सौरव दास ने ज्ञानेश कुमार को कहा गद्दार, CEC के खिलाफ 10 अक्टूबर से प्रदर्शन, पुलिस को दी जानकारी

कॉकरोच जनता पार्टी के को-फाउंडर सौरव दास ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगी है. दास ने 10 अक्टूबर से आंदोलन के शुरू होने की बात कही है. प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और भारत निर्वाचन आयोग में सुधार की मांग को लेकर किया जा रहा है. सीजेपी नेता सौरभ दास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 10 अक्टूबर से होने वाले जा रहे प्रोटेस्ट में उन्हें बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है और उन्होंने दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दे दी है. सौरभा ने प्रेशर ग्रुप के "दिल्ली चलो" आह्वान को दोहराया. मीडिया से बात करते हुए दास ने कहा, "हम पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्हें एक औपचारिक पत्र सौंपा. हमने उन्हें बताया कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' और देश भर के युवा - यानी ये सभी 'कॉकरोच' - 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर इकट्ठा होने वाले हैं. हमने उनसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सहयोग करने और जरूरी ट्रैफिक इंतजाम करने को कहा. हमने यह औपचारिक सूचना दे दी है."