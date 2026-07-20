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दिल्ली में CJP का उग्र प्रदर्शन: जंतर-मंतर से खदेड़े गए आंदोलनकारी, संसद कूच पर पुलिस का लाठीचार्ज; AAP ने की निंदा - CJP PROTEST

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जंतर-मंतर से खदेड़े गए आंदोलनकारी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 20, 2026 at 10:43 PM IST

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दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का प्रदर्शन सोमवार को उग्र हो गया. पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए जंतर-मंतर से टेंट उखाड़ दिए और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया. इस दौरान पुलिस ने भारी लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए. जब सुबह 10 बजे प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़कर संसद की ओर कूच किया और अंदर घुसने की कोशिश की, तो पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े. सुरक्षा के मद्देनजर संसद का मेन गेट बंद कर दिया गया, जहाँ पीएम सहित सभी सांसद मौजूद थे. CJP नेता सौरव दास ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रखी है. वहीं, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह ने पुलिस की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का प्रदर्शन सोमवार को उग्र हो गया. पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए जंतर-मंतर से टेंट उखाड़ दिए और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया. इस दौरान पुलिस ने भारी लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए. जब सुबह 10 बजे प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़कर संसद की ओर कूच किया और अंदर घुसने की कोशिश की, तो पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े. सुरक्षा के मद्देनजर संसद का मेन गेट बंद कर दिया गया, जहाँ पीएम सहित सभी सांसद मौजूद थे. CJP नेता सौरव दास ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रखी है. वहीं, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह ने पुलिस की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है.

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