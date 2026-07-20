जंतर-मंतर पर CJP के प्रोटेस्ट में बवाल! संसद जाने की जिद पर अड़े युवाओं को पुलिस ने रोका, हुआ लाठी चार्ज-देखें तस्वीरें - WHAT IS CJP PROTESTING FOR
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Published : July 20, 2026 at 1:06 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर इस वक्त हजारों की तादाद में युवा जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने आज संसद मार्च का ऐलान किया है, लेकिन संसद के मॉनसून सत्र के कारण सुरक्षा कदमों के मद्देनजर किसी भी प्रदर्शनकारी को संसद की ओर बढ़ने नहीं दिया जा रहा है. जंतर-मंतर के आसपास का इलाका पूरी तरह से पुलिस ने घेर लिया है. हर तरफ बैरिकेडिंग की गई है. CJP कार्यकर्ता व अन्य संगठनों के छात्र सुबह से ही जंतर-मंतर पर डटे हुए हैं. सुरक्षा के मद्देनजर कई मेट्रो स्टेशन्स को बंद किया गया है. यहां तक कि कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है. देखिए प्रोटेस्ट की तस्वीरें
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर इस वक्त हजारों की तादाद में युवा जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने आज संसद मार्च का ऐलान किया है, लेकिन संसद के मॉनसून सत्र के कारण सुरक्षा कदमों के मद्देनजर किसी भी प्रदर्शनकारी को संसद की ओर बढ़ने नहीं दिया जा रहा है. जंतर-मंतर के आसपास का इलाका पूरी तरह से पुलिस ने घेर लिया है. हर तरफ बैरिकेडिंग की गई है. CJP कार्यकर्ता व अन्य संगठनों के छात्र सुबह से ही जंतर-मंतर पर डटे हुए हैं. सुरक्षा के मद्देनजर कई मेट्रो स्टेशन्स को बंद किया गया है. यहां तक कि कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है. देखिए प्रोटेस्ट की तस्वीरें